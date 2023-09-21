Суд отправил в СИЗО подозреваемую в убийстве грудного ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд на два месяца арестовал мать, подозреваемую в убийстве своего 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учетом позиции <...> прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября 2023 года", – говорится в сообщении.

Женщине уже выдвинуто обвинение по признакам преступления, предусмотренным пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ.

Отмечается, что она признала свою вину, в ходе судебного заседания против назначения ей меры пресечения не возражала.

Утром 19 сентября в квартире дома на Таганрогской улице нашли тело грудного ребенка с признаками удушения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Главным подозреваемым стала мать ребенка. В ее отношении была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

