В Калмыкии возобновили поиски девочки, которая пропала 30 лет назад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице Калмыкии Элисте сотрудники регионального Следственного комитета РФ возобновили поиски девочки Зульпият Магомедовой, которая пропала 30 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что девочка пропала, когда ей было 13 лет, это произошло в 1993 году. Перед этим в селе Вознесеновке полицейские нашли два тела, тело женщины имело признаки насильственной смерти, у мужчины были обнаружены огнестрельные ранения.

Удалось установить, что у супружеской пары было трое детей, в скором времени сотрудники правоохранительных органов нашли двух сыновей пары, однако их дочь так и не была найдена.

"Мы надеемся, что Магомедова увидит себя в ориентировке и откликнется либо это сделают ее знакомые", – заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее в Бай-Тайгинском районе в Туве была найдена пропавшая девочка, состояние ребенка оценили как удовлетворительное.

Отмечалось, что на момент исчезновения за девочкой присматривала родственница, которая отвлеклась и не заметила того, что ребенок убежал. Изначально девочку искали родственники, однако это не привело к результату.

В связи с произошедшим региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица", чтобы дать юридическое основание для продолжения поисков. Ребенка искали 57 человек и 15 единиц техники.



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