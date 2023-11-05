Полиция проводит операцию в аэропорту Гамбурга, где мужчина удерживает ребенка

Фото: Телеграм-канал "RT на русском"

Полиция подтвердила проведение крупной операции в аэропорту, где, предположительно, вооруженный мужчина удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Об этом сообщается на странице полиции Гамбурга в социальной сети X.

По данным правоохранителей, в настоящее время на взлетно-посадочной полосе аэропорта проходит полицейская операция. На месте задействованы крупные силы.

Мужчина выкинул две бутылки с зажигательной смесью из машины, на которой мужчина прорвался в аэропорт. Пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.

По предварительным данным, мужчина, прорвавший барьер безопасности аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Полиция уже установила контакт с преступником.

Ранее сообщалось, что в машине у мужчины находятся двое детей, а сам преступник несколько раз стрелял из автомобиля. Воздушное сообщение в аэропорту Гамбурга остановлено.