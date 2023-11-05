Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина удерживает в машине двух детей – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Вооруженный мужчина, прорвавшийся на территорию аэропорта Гамбурга, несколько раз стрелял из автомобиля, в котором находятся двое детей. Об этом сообщает издание Bild.

По информации издания, мужчина удерживает в своей машине двоих детей. Незадолго до того, как вооруженный мужчина был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила офицеров по экстренному номеру телефона, что ее муж мчится в аэропорт с детьми.

Также известно, что мужчина устроил несколько поджогов в районе аэропорта, а также несколько раз выстрелил из машины.

Ранее сообщалось, что авиасообщение в аэропорту было Гамбурга полностью прекращено из-за проникновения туда вооруженного мужчины. Сейчас заблокированы все терминалы. Неизвестного видели в машине перед первым терминалом.