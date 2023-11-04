Авиасообщение в аэропорту Гамбурга прекратили из-за вооруженного мужчины – СМИ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Авиасообщение в аэропорту Гамбурга полностью прекращено из-за проникновения туда вооруженного мужчины. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

Отмечается, что сейчас заблокированы все терминалы. Неизвестного видели в машине перед первым терминалом.

По данным газеты, мужчина прорвался через барьер безопасности, въехал на площадку для обслуживания самолетов. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия.

Ранее в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В связи с этим в Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. Позднее аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе.

Метель временно остановила авиасообщение между Челябинском и Москвой