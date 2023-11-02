СК обвинил Пермский университет в халатности после стрельбы и гибели пяти человек

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России обвинил трех человек из Пермского университета и сотрудницу Росгвардии в халатности, из-за которой Тимур Бекмансуров убил пятерых студентов. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Следователи установили, что бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников, бывший проректор Павел Блусь и начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности вуза, на который в 2021 году напал Бекмансуров.

По данным следствия, в университете должна была быть установлена система оповещения на случай вооруженного нападения, включающая трансляции через громкоговорители. Однако в вузе функционировала лишь система оповещения о действиях при пожаре, уточнили в СК. Следователи уверены, что руководство заведения знало о недостатках, но составило необходимые документы о соответствии университета требования антитеррористической безопасности.

В свою очередь, сотрудница Росгвардии Наталья Голованова, проводившая проверку университета, эти документы якобы подписала. Несоблюдения нужных требований, по данным следствия, и привело к гибели людей.

"Собранными в ходе следствия доказательствами, в том числе проведенной ситуационной экспертизой, подтверждается, что при наличии соответствующей системы оповещения у находившихся в университете людей, ставших жертвами вооруженного нападения, имелась бы реальная возможность укрыться в безопасном месте", – добавили там.

Уголовное дело направлено в суд.

Трагедия произошла 20 сентября 2021 года, когда Бекмансуров вошел в задние вуза, после чего открыл стрельбу по находившимся внутри людям. В результате произошедшего погибли 6 человек, более 40 пострадали, получив ранения различной степени тяжести.

В конце декабря 2022 года Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению по факту совершения массового убийства, он полностью признал вину. В 2023 году Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

В Перми началось заседание суда по делу Тимура Бекмансурова