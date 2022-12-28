Пермского стрелка Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Пермский краевой суд приговорил Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в местном университете в сентябре 2021 года, к пожизненному заключению. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а затем – в колонии особого режима.

"Суд приходит к убеждению, что несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – сказал судья.

Бекмансурова признали виновным по шести пунктам обвинения. Речь идет о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве двух и более лиц, посягательстве на жизнь правоохранителей и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Ранее прокурор предложил в качестве смягчающих обстоятельств дела рассматривать то, что Бекмансуров признал вину, его состояние здоровья и полученные при задержании ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги.

Происшествие случилось в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года. Тогда Бекмансуров вошел с ружьем на территорию вуза и начал вести прицельную стрельбу по студентам и преподавателям. В результате погибли шесть человек и более 40 пострадали.

Сам стрелок в октябре 2022 года признал вину и раскаялся в содеянном. При этом тогда он отказался давать показания.



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