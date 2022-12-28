Суд признал пермского стрелка Бекмансурова виновным по шести пунктам

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Суд в Перми признал Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе в сентябре 2021 года, виновным по шести пунктам обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц" и "Убийство двух и более лиц"), статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов") и частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из общеопасным способом").

"Суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности", – заявил судья.

Ранее прокуратура запросила для Бекмансурова пожизненный срок лишения свободы. При этом гособвинитель предложил в качестве смягчающих обстоятельств рассматривать признание вины, состояние здоровья подсудимого и полученные при задержании ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги.

Стрельба Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

В конце октября 2022 года стрелок признал вину и раскаялся в содеянном. При этом он отказался давать показания.

В Перми началось заседание суда по делу Тимура Бекмансурова

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