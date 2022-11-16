14:04Безопасность
Полицейские пресекли попытки нападения на школы в 9 регионах РФ в этом году
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В этом году полицейские пресекли попытки нападения на школы в девяти российских регионах. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на главу МВД РФ Владимира Колокольцева.
По его словам, все эти планы были пресечены еще на стадии приготовления.
В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. В результате происшествия погибли семь детей и две учительницы.
После произошедшего нападавшему провели две психолого-психиатрические экспертизы. Первая показала, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяемым, а вторая пришла к прямо противоположному выводу.
В ноябре 2022 года стрелок признал вину в убийстве девятерых человек. Суд продлил ему срок содержания под стражей до 18 апреля 2023 года.
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