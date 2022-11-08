В московской клинике умерла женщина, пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном НИИ имени Вишневского умерла женщина, получившая ранения в результате стрельбы в школе № 88 Ижевска. Об этом сообщается на странице Минздрава Удмуртии в соцсети "ВКонтакте".

67-летняя женщина была доставлена в Москву спецбортом МЧС.

"Врачи все это время боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось", – говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв нападения увеличилось до 18 человек. Отмечается, что на лечении в больницах до сих пор находятся четыре пострадавших ребенка.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

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