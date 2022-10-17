Последнего госпитализированного в Ижевске после стрельбы в школе выписали из больницы

Фото: ТАСС/EPA/ANDREY KOROTKOV

Последнего проходившего лечение в Ижевске пострадавшего в результате стрельбы в школе выписали из больницы, сообщила и. о. зампреда правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

По ее словам, еще девять человек находятся на лечении в Москве – двое взрослых и семеро детей.

Выписанный из РДКБ ученик ижевской школы будет находиться под амбулаторным наблюдением. Через два месяца запланирован повторный курс реабилитации.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



Первого пострадавшего во время стрельбы в школе выписали из больницы в Ижевске

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