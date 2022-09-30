Оказавших помощь в отражении нападения на школу в Ижевске учителей и детей наградят

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сотрудников и учеников школы в Ижевске, оказавших помощь в отражении вооруженного нападения, представят к наградам. Об этом пишет RT.

Отмечается, что правительство Удмуртии решило наградить тех, благодаря кому удалось избежать большего числа жертв.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в школе также пройдет ремонт. На время ремонтных работ образовательный процесс будет организован в двух ближайших организациях: начальная школа будет обучаться в школе № 5, среднее и старшее звено – в лицее № 86.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



Первого пострадавшего во время стрельбы в школе выписали из больницы в Ижевске

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