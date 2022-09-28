Следствие потребовало арестовать директора ЧОПа, охранявшего школу в Ижевске

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Следствие ходатайствовало о заключении под стражу директора ООО "Частная охранная организация "Щит", которое занималось охраной ижевской школы № 88. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Уточняется, что мужчина был задержан.

"Сегодня в Индустриальный районный суд города Ижевска поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Частная охранная организация "Щит" Злобина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц")", – отметили ТАСС в пресс-службе.

Заседание суда назначено на среду, 28 сентября.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



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