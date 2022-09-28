Мурашко рассказал о состоянии раненных при стрельбе в школе Ижевска

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Один ребенок, пострадавший в результате вооруженного нападения на школу в Ижевске, остается в крайне тяжелом состоянии, еще восемь человек – в тяжелом, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"14 средней степени тяжести, восемь тяжелых и один крайне тяжелый ребенок", – заявил министр.

По словам Мурашко, ухудшений в состоянии пострадавших не наблюдается.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



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