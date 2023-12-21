Стрельба в Праге не связана с терроризмом и оргпреступностью – премьер

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Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не является актом терроризма и не связана с организованной преступностью, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, сейчас нападение на людей выглядит как дело рук одиночки. В свою очередь, полиция и службы безопасности страны заверили премьера, что полностью контролируют ситуацию.

Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что в настоящее время у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.

Министр уточнил, что полиции быстро удалось установить личность нападавшего. Им оказался 24-летний студент философского факультета из пригорода Праги. По данным ведомства, молодой человек сначала дома убил своего отца, затем направился в город, чтобы совершить самоубийство. Однако мотив преступления полиции пока неясен.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Полиция страны сообщила, что преступник был нейтрализован.

Жертвами произошедшего стали 15 человек, еще минимум 24 человека ранены. Посольство РФ в Чехии выясняет, есть ли россияне в числе пострадавших при ЧП. Диппредставительство направило в полицию соответствующий запрос.

В связи с трагедией президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям жертв. Он заявил, что шокирован событиями в центре чешской столицы.

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