В Австрии усилили меры антитеррористической безопасности к Рождеству

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Сотрудники правоохранительных органов Вены усилили меры безопасности в общественных местах во время Рождества по причине увеличения угрозы терроризма в Австрии. Об этом сказано на сайте ведомства, передает Kurier.

"Поскольку по всей Европе слышатся призывы к нападениям на рождественские мероприятия, органы безопасности усилили меры защиты в Вене и федеральных землях", – говорится в заявлении полиции.

При этом полицейские уточнили, что усиление мер безопасности затронет также церкви и разного рода религиозные мероприятия (церковные службы и рождественские базары). В связи с этим гражданам Вены порекомендовали взять с собой паспорт и быть готовым к возможному досмотру при посещении подобных мест.

В свою очередь, портал Focus-online сообщил, что исламистская группировка собиралась организовать теракт в церквях Кельна, Вены и Мадрида во время рождественских служб. В связи с этим сотрудникам полиции удалось произвести задержания в Германии и Австрии.

Так, в Кельнском соборе взрывчатку отыскала собака-ищейка. Из-за этого правоохранительные органы решили ввести особые меры безопасности в соборе, уточнили полицейские газете Bild am Sonntag.

"По согласованию с сотрудником службы безопасности собора после вечерней мессы церковь обыскивается служебными собаками, а затем запирается. Завтра все посетители будут проверяться перед входом в собор", – подчеркнул глава криминальной полиции Кельна Михаэль Эссер.

Вечером 21 декабря произошла стрельба на философском факультете Карлова в пражском университете. Огонь открыл 24-летний студент.

Согласно последним данным, в результате погибли 14 человек, еще 25 граждан пострадали.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом.



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