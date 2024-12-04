В Марокко произошел конфликт между таксистами и российским бизнесменом

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Конфликт произошел между местными таксистами и российским бизнесменом в марокканском городе Касабланка. Правоохранители арестовали марокканцев и передали дело в суд, сообщило посольство РФ в стране.

"В Касабланке произошел конфликт между местными таксистами и российским бизнесменом, приехавшим в королевство для проведения деловых переговоров", – приводит слова диппредставительства РИА Новости.

По данным посольства, бизнесмен уже вернулся в Россию. Дипмиссия совместно с генконсульством РФ отслеживают ситуацию.

Ранее россиянину на любительском футбольном матче в Таиланде сломали челюсть. Конфликт между мужчинами произошел на глазах у свидетелей и под объективом камеры.

Мужчина в команде "красных" ударил соотечественника в голубой футболке, от чего тот упал на траву. Позже потерпевшего госпитализировали, врачи диагностировали у него перелом челюсти в двух местах.

Между тем в Москве между таксистом и водителем грузовика произошел конфликт, в результате которого пострадал один человек. Потерпевшего госпитализировали в ГКБ № 13. Предварительный диагноз – "непроникающие колото-резаные раны грудной клетки и левого плеча".

