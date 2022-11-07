Таксист ранил водителя грузовика в ходе дорожного конфликта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве между таксистом и водителем грузовика произошел конфликт, в результате которого пострадал один человек, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в Коломенском проезде в районе дома 10. В ходе конфликта таксист три раза ударил ножом водителя грузовика, после чего скрылся. Потерпевшего госпитализировали в ГКБ № 13, предварительный диагноз "непроникающие колото-резаные раны грудной клетки и левого плеча".

По данным источника агентства, пострадавший – гражданин Киргизии. "По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина", – уточнили в правоохранительных органах.

Днем ранее стало известно, что грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на Лужнецкой эстакаде. В связи с ДТП движение в сторону Лужнецкой набережной осуществлялось по двум полосам из четырех.



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