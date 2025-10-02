Два человека погибли при нападении у синагоги в Манчестере

Фото: Getty Images/Christopher Furlong

Два человека погибли в результате нападения у синагоги в британском Манчестере. Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на полицию.

Среди них оказались один из местных жителей и сам нападавший. Последнего ликвидировали правоохранители из-за подозрения на наличие у него детонирующего устройства.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Уточняется, что состояние еще одного пострадавшего врачи оценивают как критическое.

Об инциденте стало известно 2 октября. У синагоги Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле произошли наезд автомобиля на прохожих и нападение с ножом.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, среди которых охранник.

Мэр города Энди Бернхэм назвал происшествие серьезным, но заверил, что опасности больше нет благодаря оперативным действиям полицейских. Последние охарактеризовали нападение как теракт.