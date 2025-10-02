Четыре человека пострадали при нападении и наезде авто в Манчестере

Фото: Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Нападение с ножом и наезд автомобиля на прохожих произошли у синагоги в британском Манчестере. В результате пострадали четыре человека, сообщила полиция города в соцсети Х.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 2 октября у синагоги Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле. По словам очевидца, автомобиль наехал на людей, и один мужчина получил ранение ножом.

После случившегося полиция открыла огонь по подозреваемому.

"Медики прибыли на место происшествия в 09:41 по местному времени (11:41 по московскому) и оказывают помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.

Мэр города Энди Бернхэм назвал инцидент серьезным, однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности больше нет.

По данным газеты The Daily Telegraph, правоохранительные органы рассматривают нападение на людей как теракт. Из-за случившегося премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал участие в саммите в Дании и принял решение вернуться в страну, уточнил Sky News.

Ранее в берлинском районе Веддинг автомобиль въехал в группы людей, в результате чего несколько человек пострадали. По данным СМИ, среди них было много детей. Некоторые из них получили легкие травмы, а одна из сопровождавших группы – тяжелые.

