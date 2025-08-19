Форма поиска по сайту

19 августа, 23:00

Шоу-бизнес

Анну Седокову вызвали в Латвию на допрос по делу о смерти бывшего мужа

Следствие в Латвии возобновило уголовное дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы – бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Артистку официально пригласили на допрос в Ригу. Если она проигнорирует вызов, ей могут запретить въезд в Евросоюз.

Поводом для повторного расследования стало недостаточное выяснение обстоятельств смерти Тиммы в 2023 году. Пока представители Седоковой не комментируют ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

