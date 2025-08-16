Форма поиска по сайту

16 августа, 17:30

Шоу-бизнес

Свадьба Павла Деревянко обошлась в 15 миллионов рублей

Свадьба Павла Деревянко обошлась в 15 миллионов рублей

Актер Павел Деревянко женился на дизайнере Зое Фуць. Свадьба обошлась им примерно в 15 миллионов рублей. Молодожены расписались в Барвихе, отметили в концертном зале неподалеку и завершили праздник в элитном яхт-клубе.

Среди гостей были Михаил Галустян, Гоша Куценко, Никита Ефремов и Александр Цыпкин. Для гостей выступили "Иванушки International", группа PIZZA и приглашенный диджей с хитами Валерия Меладзе. Свадьбу организовала невеста.

