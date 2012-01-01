Блогер и бизнесмен Николай Василенко впервые рассказал о личной жизни

Блогер и предприниматель Николай Василенко, более известный в Сети как "лавандовый раф", впервые поделился подробностями личной жизни. Чем "человек-мем" заслужил любовь миллионов россиян, а также чего сам ждет от жизни – в материале Москвы 24.

"А мне бы изменить весь мир"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Николай Василенко

Николай Василенко прославился благодаря лучезарной улыбке, стильным образам и позитивному настрою, который он несет в своих публикациях. Он успешный ростовский бизнесмен, но обрел популярность как блогер и герой мемов. При этом предприниматель признавался журналистам, что раньше вел закрытый аккаунт и изначально не планировал расширять аудиторию. Однако друзья уговорили Николая делиться своими взглядами на жизнь в Сети со всеми. По словам Василенко, поначалу он очень стеснялся, но популярность помогла ему стать более уверенным в себе.

Известность пришла к блогеру в октябре 2024 года, когда его ролики завирусились в соцсетях и стали набирать по несколько миллионов просмотров. В рилсах мужчина призывает подписчиков радоваться каждому дню, наслаждаться любым моментом и не печалиться по пустякам. Его фишкой стали лучезарная улыбка и умиротворяющий голос.

За такие жизнеутверждающие ролики Василенко прозвали "человеком-антидепрессантом" и "лавандовым рафом". Николай признавался журналистам, что поначалу последнее прозвище его даже обидело, но теперь он благодарен подписчикам за поддержку.

"Николай Анатольевич – Лунтик для взрослых", "что-то на красивом! И никакого психотерапевта не надо, это уже высшая ступень духовного развития", "Ну что за кот – и убаюкает, и до счастья заулыбает, и всех подружит! Феномен нашего времени", "Вас невозможно не любить, вы излучаете добро", "Когда вырасту, хочу быть Николаем", – пишут комментаторы.

В бизнесе Василенко уже более 30 лет. В 1990-х Николай вместе с друзьями открыл стартап по продаже алкоголя. Вскоре компания начала с успехом распространять продукцию не только по стране, но и за границей. В разные годы предприниматель владел более чем 30 фирмами. По данным СМИ, последние пять лет Василенко занимается арендой недвижимости и ресторанным бизнесом в Ростове.

"Лунтик для взрослых"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Николай Василенко

Подписчики всегда интересовались личной жизнью блогера, но мужчина не стремился распространяться об этом. Правда, периодически он публикует контент с бывшей супругой, которую ласково называет Катюшей. Кроме того, известно, что у блогера и предпринимателя есть взрослый сын Марк – он живет за границей и, как отец, занимается бизнесом.

4 марта Василенко стал гостем одного из интернет-шоу, где ответил на вопросы поклонников. Бизнесмен рассказал, что дважды был женат, оба брака были счастливыми, но предположил, что к новым отношениям пока не готов. Николай уточнил, что может даже уйти в монашество.





Николай Василенко блогер, бизнесмен Крупнее любви-то ничего нет. Это самая важная стихия, такая могущественная, огромная, большая, всепоглощающая, уничтожающая и создающая. Поэтому там все-таки место молодым ребятам, а мне бы изменить весь мир.

55-летний предприниматель считает, что его миссия в том, чтобы нести радость и позитив в массы, и пока он сосредоточен на этой задаче.

"Лет 20 назад нашел себе новую цель", отметил он – постараться сделать что-то для человечества, написать какое-то слово, чтобы подписчикам стало лучше и легче жить хотя бы на какой-то короткий промежуток времени. Николай добавил, что всегда мечтал написать книгу, а она случайно открылась в соцсетях.