15 августа, 12:30

Шоу-бизнес

Блогер Николай Василенко рассказал, сколько времени тратит по утрам на подбор образов

Самый улыбчивый блогер Николай Василенко рассказал, сколько времени тратит по утрам на подбор образов и от каких предметов одежды отказался вообще.

Он выработал свой стиль, к которому применяет тенденции моды, и поэтому на подбор образа по утрам у него уходит всего 15 минут. Также блогер отметил, что вообще не носит джинсы.

Большое интервью с Николаем Василенко выйдет в пятницу, 15 августа, в эфире телеканала Москва 24.

