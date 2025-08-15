15 августа, 11:45Шоу-бизнес
Блогер Николай Василенко рассказал, как стал "амбассадором" добра и улыбки
Самый улыбчивый блогер Николай Василенко рассказал, что начинал свой путь в социальных сетях с закрытого аккаунта.
Он вел страничку в "Живом журнале", где публиковал различный контент. Сначала он стеснялся людей, но потом решил открыть свой аккаунт. Тогда он понял, что нужен людям, поэтому стал "амбассадором" добра и улыбки.
Большое интервью с Николаем Василенко выйдет в пятницу, 15 августа, в эфире телеканала Москва 24.