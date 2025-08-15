Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 11:45

Шоу-бизнес

Блогер Николай Василенко рассказал, как стал "амбассадором" добра и улыбки

Самый улыбчивый блогер Николай Василенко рассказал, что начинал свой путь в социальных сетях с закрытого аккаунта.

Он вел страничку в "Живом журнале", где публиковал различный контент. Сначала он стеснялся людей, но потом решил открыть свой аккаунт. Тогда он понял, что нужен людям, поэтому стал "амбассадором" добра и улыбки.

Большое интервью с Николаем Василенко выйдет в пятницу, 15 августа, в эфире телеканала Москва 24.

обществошоу-бизнесвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

