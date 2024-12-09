Дерматолог Филева: беспричинное появление мурашек говорит о проблемах с нервами

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Когда мурашки, или парастезии, возникают без видимой причины, это может говорить о проблемах с нервной системой. Об этом Life.ru заявила врач-дерматолог Александра Филева.

Мурашки могут появляться на коже человека из-за холода, прикосновения или давления, а также сильных эмоций. Эти ощущения связаны с активизацией областей мозга, отвечающих за эмоциональные реакции.

По словам врача, появление мурашек, которое сопровождается болью, слабостью в конечностях или утратой чувствительности, является тревожным симптомом.

Например, к заболеваниям, которые могут вызывать парастезии, относятся полинейропатия – одновременное повреждение нескольких нервов, вызванное сахарным диабетом, мононейропатия – повреждение одного периферического нерва из-за травмы или сдавливания, радикулопатия – сдавление нервных корешков в позвоночике, туннельный синдром – сдавливание нервов в узких анатомических каналах, пояснила Филева.

Специалист отметила, что для точного определения причины мурашек следует обратиться к неврологу, который проведет осмотр и назначит дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли в человеческом мозге новый механизм распознания эмоций других людей. В ходе эксперимента добровольцам показывали картинки с сердитыми, счастливыми и нейтральными выражениями лиц людей. Показатели мозга испытуемых регистрировались с помощью методов МРТ.

Результаты исследования показали, что в восприятии эмоций в мозге принимала участие специфическая схема, не изучавшаяся ранее. Она представляет собой две отдаленные области мозга – префронтальную и ретросплениальную кору. Эксперты считают, что активность этих областей может помочь в лечении психиатрических заболеваний и расстройств развития нервной системы.