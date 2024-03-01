Врач рассказал, о каких болезнях сигнализирует нехватка воздуха

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Истончение сосудистой стенки, обструктивные болезни легких и гипертония могут сопровождаться одышкой. Об этом заявил врач-отоларинголог и доктор медицинских наук Александр Пурясев, сообщает "Доктор 24".

Эксперт рассказал, что аневризма может стать причиной одышки. Это редкое осложнение, во время которого сосудистая стенка истончается и набухает, объяснил он. Такое состояние, указал Пурясев, опасно для жизни, поскольку сосуд в любой момент может лопнуть, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к смерти.

Специалист уточнил, что предрасположенность к заболеванию может передаваться генетически, через родственников. В связи с этим он считает важным провести раннюю диагностику, а именно МРТ головного мозга.

Помимо аневризмы, одышка может возникнуть и при хронических обструктивных заболеваниях легких, подчеркнул отоларинголог. Так, для бронхиальной астмы характерны воспаление и отек, из-за которых просветы бронхов сужаются, еще состояние ухудшает скопившаяся внутри мокрота – она не дает воздуху спокойно проходить, отметил Пурясев.

Для пневмонии, продолжил врач, свойственно утолщение альвеолы (концевая часть легочного аппарата в форме пузырька) из-за воспаления легочной ткани. Это состояние затрудняет проходимость кислорода в кровоток, из-за чего человек восполняет нехватку воздуха частым поверхностным дыханием, добавил врач.

Если же человек идет по ровной поверхности или поднялся на один этаж, но чувствует дефицит кислорода – это средняя форма одышки, сказал Пурясев. Она также может появиться в состоянии покоя, тогда это будет характеризоваться как крайняя степень, в этом случае человека нужно госпитализировать для обследования, предупредил эксперт.

В заключение специалист сообщил, что одышка после легких физических нагрузок говорит о гипертонической болезни. Кроме того, учащенное дыхание может возникнуть вследствие использования телефона, который является источником новостей и повышает уровень стресса.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что одышка может сигнализировать о паническом расстройстве, анемии, проблемах с легкими, сердцем и щитовидной железой. С ее слов, частая причина одышки – нарушения в работе нервной системы, это так называемое проявление гипервентиляционного синдрома, объяснила она.

"Доктор 24": одышка