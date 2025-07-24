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24 июля, 22:45

Шоу-бизнес

Свадьба блогеров Михаила Литвина и Адель Вейгель обошлась почти в 100 миллионов рублей

Свадьба блогеров Михаила Литвина и Адель Вейгель обошлась почти в 100 миллионов рублей

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Празднование свадьбы блогера Михаила Литвина и звезды шоу "Холостяк" Адель Вейгель стало одним из самых обсуждаемых событий в Сети. Интернет-СМИ подсчитали, что на торжество молодожены потратили около 100 миллионов рублей.

В эту сумму вошли аренда элитной виллы в Подмосковье, услуги декораторов, гонорар ведущему Дмитрию Нагиеву и свадебный подарок – новый Lamborghini стоимостью около 40 миллионов рублей. Пиар-специалисты отмечают, что часть расходов на праздник могли взять на себя спонсоры, а некоторые элементы торжества предоставлялись на время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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