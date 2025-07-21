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21 июля, 14:30

Шоу-бизнес

Актер и музыкант Виталий Гогунский объяснил свою скандальную фразу о женщинах

Актер и музыкант Виталий Гогунский объяснил свою скандальную фразу о женщинах

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Актер и музыкант Виталий Гогунский прокомментировал свое резонансное высказывание о том, что "женщина не имеет права на плохое настроение". По словам артиста, его неправильно поняли.

Он имел в виду, что если у женщины плохое настроение – нужно сразу создавать условия, чтобы оно стало лучше. Гогунский подчеркнул, что хотел лишь отметить важность заботы о настроении женщин, а не критиковать их.

Большое интервью с Виталием Гогунским выйдет в понедельник, 21 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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