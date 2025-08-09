Форма поиска по сайту

09 августа, 23:15

Культура

Коллектив "Треугольный Сон" выступил на фестивале "Театральный бульвар"

Коллектив "Треугольный Сон" выступил на фестивале "Театральный бульвар"

В музейном парке "Политех" в рамках фестиваля "Театральный бульвар" прошел концерт мировой этнической музыки. На сцене амфитеатра коллектив "Треугольный Сон" исполнил традиционные композиции Индии, Греции, Ирана, Грузии и других стран, используя ханг, персидский томбак, дарбуку, канун и другие инструменты.

Музыканты называют свой стиль world music – синтез этнических традиций с авторским акцентом. Фестиваль "Театральный бульвар" продлится до 31 августа. Он объединяет 14 площадок и 600 событий, в которых участвуют театры из России, Аргентины, Китая, Индии и Сербии. Вход на все мероприятия свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуратеатрфестивалигородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

