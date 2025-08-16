Свыше 94 тыс зрителей посетили три цирка шапито проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 94 тысяч человек посетили представление "Цирковые дивертисменты" в цирках шапито проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Среди площадок проекта – кинопарк "Москино", Измайловский парк и ландшафтный парк "Южное Бутово". Всего же с начала лето прошло 148 цирковых выступлений.

Программа на всех площадках отличается: в кинопарке "Москино" проходит шоу "Алжирские львы", в Измайловском парке – программа "Полосатый рейс" с участием бенгальских тигров, а в парке "Южное Бутово" – шоу с гимнастами, акробатами, иллюзионистами, клоунами и шоу-балетом Большого московского цирка под руководством народных артистов РФ Эдгарда и Аскольда Запашных.

Между тем более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках "Ночи московского спорта" 16 августа. На фестивале будет представлено 24 вида спорта. Программу проведут на 16 площадках с 20:00 до 23:00.

Например, на Пушкинской площади будет зона сайклинга, где пройдут тренировки в сопровождении диджей-сетов. Принять участие в занятиях по джампингу можно будет на Кудринской площади, а на Театральной площади гостей мероприятия будут ждать гроссмейстеры. Кроме того, можно поучаствовать в интерактивных играх, викторинах и посетить концерт.

