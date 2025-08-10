Форма поиска по сайту

10 августа, 23:00

Жители разных регионов России приехали на концерт рэпера Akon в Москве

Американский рэпер Akon выступил на стадионе "ЦСКА Арена", приехав в Россию впервые после долгого перерыва.

Жители разных городов страны приехали в Москву, чтобы услышать знаменитого исполнителя, в том числе из Санкт-Петербурга и Краснодара. Почти все билеты на выступление оказались раскуплены, а зал с нетерпением ждал выхода звезды на сцену, чтобы услышать популярные треки и новые песни.

Как гости встретили Akon, кто выступал у него на разогреве и чем в этот раз удивил слушателей американский исполнитель? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

шоу-бизнесМосква онлайнТатьяна Сальниковавидео

