Жители разных регионов России приехали на концерт рэпера Akon в Москве

Американский рэпер Akon выступил на стадионе "ЦСКА Арена", приехав в Россию впервые после долгого перерыва.

Жители разных городов страны приехали в Москву, чтобы услышать знаменитого исполнителя, в том числе из Санкт-Петербурга и Краснодара. Почти все билеты на выступление оказались раскуплены, а зал с нетерпением ждал выхода звезды на сцену, чтобы услышать популярные треки и новые песни.

Как гости встретили Akon, кто выступал у него на разогреве и чем в этот раз удивил слушателей американский исполнитель? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.