10 августа, 10:00

Шоу-бизнес

Стали известны подробности развода семьи Дибровых

Стали известны подробности развода семьи Дибровых

В СМИ появились подробности развода телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной. После 16 лет брака и рождения троих сыновей пара решила расстаться. Дети останутся с матерью, а раздел имущества, в который входят дом на Рублевке, несколько квартир и автомобили, супруги планируют провести мирно.

По слухам, причиной разрыва стала связь Полины с миллионером Романом Товстиком – мужем ее близкой подруги. Семья Товстиков также находится в процессе развода. Стороны пока воздерживаются от комментариев, заявив, что выскажутся после 10 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

