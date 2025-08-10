Стали известны подробности развода семьи Дибровых

В СМИ появились подробности развода телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной. После 16 лет брака и рождения троих сыновей пара решила расстаться. Дети останутся с матерью, а раздел имущества, в который входят дом на Рублевке, несколько квартир и автомобили, супруги планируют провести мирно.

По слухам, причиной разрыва стала связь Полины с миллионером Романом Товстиком – мужем ее близкой подруги. Семья Товстиков также находится в процессе развода. Стороны пока воздерживаются от комментариев, заявив, что выскажутся после 10 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.