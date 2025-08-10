Концерт "Искусство строить" прошел в саду "Эрмитаж" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Шоу началось с выступления симфонического оркестра.

Оркестр исполнил известные произведения с добавлением оригинальных битов, в которых отражены звуки строительных площадок Москвы. Гости концерта услышали процесс строительства жилого комплекса "Бадаевский" и звуки создания станции метро "Липовая Роща". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

