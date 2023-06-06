Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

18-летняя дочь народного артиста России Михаила Пореченкова попала в аварию в ТиНАО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники.

По информации СМИ, Мария была за рулем машины марки Mercedes GLE. Она проезжала в столичном поселке Толстопальцево, где якобы и столкнулась со скутером, которым управлял ее ровесник.

На территорию аварии уже приехали экстренные службы. В издании уточнили, что водителя скутера госпитализировали.

Ранее сообщалось, что человек получил травмы в ДТП на 6-м километре МКАД. 32-летняя девушка, управляя автомобилем такси, столкнулась с машиной, которая остановилась из-за поломки. В результате этого вспыхнул пожар.

ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД