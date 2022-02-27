В Приморье спасли дальневосточного лесного кота, попавшего под машину

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В центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье попал краснокнижный дальневосточный лесной кот после того, как его сбила машина. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте центра.
В результате аварии животное получило травму таза и множественные ушибы. Ему оказывается необходимая ветеринарная помощь.
Ранее в Приморье спасли амурского тигренка, попавшего в капкан когтем передней правой лапы. Дуги капкана не нанесли серьезных травм, поэтому после спасения тигренка оставили в дикой природе, где он воссоединился с матерью-тигрицей.
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