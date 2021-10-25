Амурского тигренка спасли из капкана в Приморском крае

Фото: instagram.com/amurtigercenter

В Приморье спасли амурского тигренка, попавшего в капкан когтем передней правой лапы. Об этом сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".

О случившемся специалисты узнали от местного жителя. Они сразу прибыли на место и аккуратно высвободили юного хищника из ловушки. Действовать пришлось максимально осторожно, поскольку рядом находилась мать-тигрица. Об этом свидетельствовали свежие следы рядом с местом обнаружения тигренка.

Как предположил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, скорее всего, у тигренка сработало присущее всем детям любопытство. Возможно, следуя за матерью, он стал изучать запахи и попался в находящийся рядом капкан.

"Зная, что взрослая тигрица находится где-то рядом и точно не понимает, что ее малышу хотят помочь, специалисты действовали максимально осторожно, чтобы не спровоцировать хищницу на нападение", – сказал Арамилев.

Дуги капкана не нанесли серьезных травм, поэтому после спасения тигренка оставили в дикой природе, где он воссоединился в матерью-тигрицей.

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По словам специалистов, возраст зверя около 3–4 месяцев, а вес порядка 20–25 килограммов. Животное осмотрели и обработали небольшие раны, которые были получены, скорее всего, при попытке выбраться из капкана.

Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, в месте, где был обнаружен тигренок, находится барсучий городок – многоуровневая система нор и тоннелей. Поэтому капкан, куда попал хищник, был установлен именно для барсуков.

"Капканами были перекрыты почти все норы – в общей сложности изъяты 11 аналогичных приспособлений", – отметил он.

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