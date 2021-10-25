Амурского тигренка спасли из капкана в Приморском крае

Фото: instagram.com/amurtigercenter
В Приморье спасли амурского тигренка, попавшего в капкан когтем передней правой лапы. Об этом сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".
О случившемся специалисты узнали от местного жителя. Они сразу прибыли на место и аккуратно высвободили юного хищника из ловушки. Действовать пришлось максимально осторожно, поскольку рядом находилась мать-тигрица. Об этом свидетельствовали свежие следы рядом с местом обнаружения тигренка.
Как предположил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, скорее всего, у тигренка сработало присущее всем детям любопытство. Возможно, следуя за матерью, он стал изучать запахи и попался в находящийся рядом капкан.
"Зная, что взрослая тигрица находится где-то рядом и точно не понимает, что ее малышу хотят помочь, специалисты действовали максимально осторожно, чтобы не спровоцировать хищницу на нападение", – сказал Арамилев.
Дуги капкана не нанесли серьезных травм, поэтому после спасения тигренка оставили в дикой природе, где он воссоединился в матерью-тигрицей.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
По словам специалистов, возраст зверя около 3–4 месяцев, а вес порядка 20–25 килограммов. Животное осмотрели и обработали небольшие раны, которые были получены, скорее всего, при попытке выбраться из капкана.
Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, в месте, где был обнаружен тигренок, находится барсучий городок – многоуровневая система нор и тоннелей. Поэтому капкан, куда попал хищник, был установлен именно для барсуков.
"Капканами были перекрыты почти все норы – в общей сложности изъяты 11 аналогичных приспособлений", – отметил он.
Ранее сообщалось, что врачи во Владивостоке спасли беркута с поврежденным крылом. Редкую птицу прооперировали в городской клинической больнице № 2.
Раненого орла обнаружили в пригороде Арсеньева. Медики сделали рентген и определили, что в крыле находится свинцовая картечь, которая отравляет организм птицы.
В Московском зоопарке родились амурские тигрята
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: