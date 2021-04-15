Беркута с перебитым крылом прооперировали в Приморье

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Врачи во Владивостоке спасли беркута с поврежденным крылом, редкую птицу прооперировали в городской клинической больнице № 2, рассказали в центре "Амурский тигр". Об этом сообщает РИА Новости.

Раненого орла обнаружили в пригороде Арсеньева и сразу обратились к медикам, которые сделали рентген. Исследование определило, что в крыле находится свинцовая картечь, которая отравляет организм птицы. На помощь ей пришли хирурги.

"Операция прошла успешно, и беркут переведен в уличный вольер, где будет восстанавливаться", – заявили в центре.

Отмечается, что, несмотря на усилия хирургов, крыло срослось не самым удачным образом, поэтому хищник никогда не сможет вернуться к жизни в дикой природе. Дальнейшую судьбу беркута определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

"А пока мы будем заботиться о нем и наблюдать за этим редким хищником", – сообщили работники центра.

Ранее сообщалось, что птенец кудрявого пеликана вылупился в Московском зоопарке. Малыш появился на свет 3 января. Кудрявый пеликан занесен в Международную красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения".