В Московском зоопарке из-за перчатки посетителя погиб белоголовый сип

Фото: vk.com/moscow_zoo

Белоголовый сип погиб в Московском зоопарке после того, как проглотил перчатку посетителя. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Отмечается, что птица жила в зоопарке с 1994 года. Вечером 13 марта специалисты заметили, что сип стал вялым. Они сразу же отнесли его на руках в веткорпус, где за жизнь птицы сутки боролись четыре врача, однако спасти сипа они не смогли.

Уточняется, что причиной смерти птицы стала перчатка посетителя, которую обнаружили в кишечнике. В пресс-службе отметили, что случай является первым за всю историю зоосада.

Ранее сообщалось, что редкие водоплавающие птицы появились на реке Яузе в Москве. Известно, что сотрудники "Мосприроды" обнаружили на реке краснокнижного чирка-свистунка, шилохвость и свиязь.