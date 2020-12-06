Спасатели поймали летучую мышь в квартире на юге Москвы

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

В Чертанове Северном спасатели поймали летучую мышь, залетевшую в квартиру жилого дома, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве пояснили, что молодой самец двухцветного кожана залетел в квартиру на 31-м этаже для зимовки. Спасатели "СпасРезерва" аккуратно сняли животное со шторы. Его передали в Московский зоопарк.

Летучая мышь перезимует в центре реабилитации рукокрылых. Весной ее выпустят на волю.

Ранее в Мосприроде рекомендовали не кормить летучих мышей. Чтобы избежать укуса при контакте с ними, специалисты предложили надевать перчатки.

При встрече с летучей мышью ее следует изолировать в комнате и дождаться, пока она успокоится. Затем накрыть полотенцем, посадить в коробку с небольшим отверстием и выпустить на улицу, отметили в Мосприроде.