Милонов назвал тонировку лобового стекла признаком гомосексуальности

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Тонировка лобового стекла может говорить о гомосексуальности (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) владельца автомобиля, заявил депутат Виталий Милонов в разговоре с "Осторожно, новости".

"Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден: содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером", – заявил парламентарий.

Милонов также считает, что любители тонировки испытывают интерес к "рассверленному заднему выхлопу". Депутат предложил ГИБДД провести просветительскую кампанию, чтобы "не допустить падения в греховный омут молодых людей" и пообещал подготовить соответствующее обращение.

Ранее Милонов заявлял, что желание приобрести секс-игрушку является отклонением от нормы и этим должны заниматься психиатры. По его словам, секс-шопы – "мусорная" отрасль российской экономики, а посетители таких магазинов – люди с недостатками морального порядка.

Депутат считает, что психиатры должны выписывать рецепты тем, кто нуждается в секс-игрушках, поскольку "нормальным людям" это не нужно.

