Водительские права в России перестанут автоматически продлеваться с 2026 года

Фото: Москва 24

Автоматическое продление водительских удостоверений в России завершится в 2026 году. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова МГЮА Тургунбой Зокиров в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнил о предусмотренном в законе продлении на три года прав, сроки которых истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го.

"Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет", – пояснил Зокиров.

По его словам, водителям, уже воспользовавшимся автопродлением, необходимо знать дату, когда удостоверение должно было стать недействительным, для своевременного продления прав в стандартном порядке и соблюдения законодательства.

Дата указывается непосредственно в водительском удостоверении. Например, если срок его действия должен был истечь 1 января 2023 года, то автопродление начиналось с 31 декабря 2022-го и действовало до 2025 года.

"Значит, с 1 января 2026 года такое водительское удостоверение будет недействительно", – заключил Зокиров.

Со следующего года в России также начнут действовать новые правила обучения водителей. Согласно нововведениям, учиться на права можно будет не только в автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также в транспортных компаниях.

Помимо этого, увеличится время на практическую подготовку водителей. В частности, люди, обучающиеся на автомобиле с механической коробкой передач, будут заниматься по 58 часов вместо прежних 56. Тем, кто выбирает "автомат", отведут 56 часов вместо 54.

