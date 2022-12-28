МИД объявил о высылке из России сотрудника посольства Литвы в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти РФ объявили персоной нон грата сотрудника посольства Литвы в Москве в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Вильнюса. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в среду, 28 декабря, в министерство была вызвана временная поверенная в делах Литвы в РФ Юргита Цибулскиене. Ей был заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой сотрудника российского посольства в Вильнюсе.

"В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение пяти дней", – говорится в сообщении.

1 декабря министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников посольства РФ в Вильнюсе персоной нон грата. Такое решение было принято в связи с тем, что дипломат якобы вел деятельность, не соответствующую его статусу.

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