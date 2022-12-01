Литва объявила сотрудника посольства РФ персоной нон грата

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников посольства РФ в Вильнюсе персоной нон грата. Об этом информирует сайт МИД страны.

"Сотрудник посольства объявлен нежелательной персоной в связи с деятельностью, которая не согласуется с дипломатическим статусом", – говорится в сообщении.

Имя диппредставителя не разглашалось. Сотруднику предписали покинуть Литву в течение пяти дней. После этого посольство России подтвердило вызов представителя дипмиссии в МИД республики.

В МИД РФ заявили РИА Новости, что Россия ответит на высылку своего дипломата.

"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", – заявили в министерстве.

До этого Молдавия объявила дипломата РФ персоной нон грата. Власти отметили, что приняли такое решение из-за того, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности.



Греция, Норвегия и Люксембург заявили о высылке российских дипломатов

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