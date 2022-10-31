Москва ответит на объявление Молдавией сотрудника посольства РФ персоной нон грата – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва ответит на объявление Молдавией сотрудника посольства России персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Молдавия решила выслать российского дипломата из страны. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики подчеркнули, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности. В МИДЕИ пояснили, что граждане республики все больше и больше ощущают разрушительные последствия войны.

Ранее правительство Японии решило выслать сотрудника Генконсульства РФ в Саппоро. Таким образом в Токио ответили на задержание и последующее объявление персоной нон грата японского консула из Генконсульства во Владивостоке.



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