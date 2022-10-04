Япония высылает сотрудника Генконсульства РФ в Саппоро – СМИ

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Правительство Японии решило выслать сотрудника Генконсульства РФ в Саппоро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Так Токио ответил на задержание и последующее объявление персоной нон грата японского консула из Генконсульства во Владивостоке. Высылаемый российский дипломат должен покинуть Японию до 10 октября.

26 сентября ФСБ России заявила о задержании консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения.

Тацунори объявили персоной нон грата, а также выразили японской стороне протест по дипломатическим каналам. Как следует из опубликованного спецслужбой видеоролика, консул признал вину.

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