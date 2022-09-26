Во Владивостоке задержан японский консул

Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России заявила о задержании консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения, сообщает ТАСС

"Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", – заявили в ЦОС ФСБ.

В ведомстве уточнили, что Тацунори объявили персоной нон грата, а также выразили японской стороне протест по дипломатическим каналам.

Как следует из опубликованного спецслужбой видеоролика, консул признал вину.

"Да, сейчас понял", – сообщил Мотоки Тацунори в ответ на вопрос, понимает ли он, что нарушил российские законы.

Кроме того, в распоряжении ФСБ имеется видеозапись, на кадрах которой японский консул запечатлен во время встречи с гражданином РФ в одном из ресторанов. В ходе беседы дипломат несколько раз оглядывался.

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ задержала замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при министерстве юстиции РФ Геннадия Бочарова по подозрению в коррупции.

Отмечалось, что Бочаров якобы привлек к выполнению работ по установке программного обеспечения в РФЦСЭ фирму, с которой был связан. Источник не привел приблизительную сумму похищенного, однако, по его словам, общий размер контракта составлял порядка 300 миллионов рублей.