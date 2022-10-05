Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей необходимо покинуть территорию страны в течение пяти дней, сообщили в российском МИД.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с необоснованной высылкой временного поверенного в делах РФ в Литве.

В министерстве иностранных дел также уточнили, что российская сторона вправе в дальнейшем объявить дополнительные ограничительные меры в случае проявления недружественных действий со стороны Литвы.

Ранее Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Отмечалось, что его вызвали в министерство иностранных дел Литвы, где вручили ноту, предписывающую покинуть страну в течение пяти дней.

Как сообщало агентство BNS, это произошло из-за действий и заявлений Рябоконя. В МИД назвали его слова несовместимыми со статусом дипломата и расценили это как вмешательство во внутренние дела принимающего государства.

Кроме того, ему также заявили протест из-за принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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