Литва вышлет временного поверенного в делах РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Его вышлют из страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Его вызвали в министерство иностранных дел Литвы, где вручили ноту, предписывающую покинуть страну в течение пяти дней.
По данным агентства BNS, это произошло из-за действий и заявлений Рябоконя. В МИД назвали его слова несовместимыми со статусом дипломата и расценили это как вмешательство во внутренние дела принимающего государства.
Ему также заявили протест из-за принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В МИД РФ пообещали дать ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас выступил с инициативой забрать у посольства РФ территорию, на которой оно расположено. В российском дипведомстве на данное заявление ответили и напомнили о взаимности такого принципа. Российские дипломаты также дали Жукаускасу совет опуститься с небес на землю и начать заниматься своими прямыми обязанностями.
До этого РФ приостановила действие налогового соглашения с Латвией. Документ подписал Владимир Путин. С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.
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