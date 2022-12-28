США заверили Россию, что не планируют с ней воевать – Лавров

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Вашингтон известил Москву об отсутствии планов вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Он пояснил, что Москва поинтересовалась у американских коллег, значат ли планы поставить Киеву ЗРК Patriot, что на Украине будут работать американские специалисты, поскольку указанные специалисты сложны в использовании. В Вашингтоне же ответили, что США не хотят воевать с РФ, а украинские военные будут учиться использовать Patriot самостоятельно.

"Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию", – рассказал министр.

В то же время он заметил, что на сегодняшний день десятки, если не сотни, американских специалистов работают на Украине и консультируют Киев. По его словам, американцы находились там еще до госпереворота и занимали целый этаж в здании Службы безопасности страны.

Ранее президент США Джо Байден во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пообещал предоставить Киеву батарею ЗРК Patriot. При этом он выразил мнение, что поставка Киеву данных ЗРК не повлечет эскалации напряженности.



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